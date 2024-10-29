Ринок праці. Скільки коштують державі військові програмісти?

Робоча година ІТ-вця в ЗСУ коштує учетверо менше за розцінки у приватних компаніях

Продукти військового програмного забезпечення, розроблені спеціалістами Збройних Сил, обходяться державі щонайменше вчетверо дешевше порівняно з ринковими цінами. Про це повідомив під час зустрічі з журналістами начальник Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ Валерій Чуркін. Таким чином, підкреслив він, фахівці Центру за рік роботи зекономили для держави мільйони доларів.

Секрет такого масштабного заощадження полягає у собівартості робочого часу розробників. Так, робоча година ІТ-вця у військовій формі коштує приблизно 204 гривні, що як мінімум учетверо менше за розцінки у приватних компаніях.

За словами капітана Чуркіна, до команди фахівців Центру долучилися спеціалісти, які до великої війни працювали в ІТ-індустрії, зокрема, у великих міжнародних компаніях; є як добровольці, так і мобілізовані. Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ розширюється і тому потребує додаткових фахівців, залучаючи їх насамперед завдяки власній рекрутиновій службі. Водночас, як поінформував керівник Центру, понад 60% ІТ-вців, котрі працюють в його підпорядкуванні, мають досвід бойових дій.

Нагадаємо, Центр масштабування технологічних рішень, який займається розробкою й експертизою програм для цифровізації армії та мілтеку, було створено влітку 2023 року, натепер його фахівці ведуть більш як 50 проєктів. Один з продуктів, про який можна говорити на загал, – застосунок Армія+, що, за словами Валерія Чуркіна, був створений усього за три місяці.

До слова, секретар РНБО розповів, скільки людей Україна планує мобілізувати до Сил оборони.