Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини

Американський мільярдер Ілон Маск, голова компанії Neuralink, оголосив про те, що перша людина успішно отримала імплант нейрочіпа, розробленого компанією. За його словами, пацієнт добре відновлюється після процедури, а початкові результати показують ознаки активності нейронів.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.