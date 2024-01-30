Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини
Стартап Ілона Маска Neuralink успішно вжив чіп у мозок першому пацієнту
фото із відкритих джерел

28 січня відбулася перша у світі операція з чіпування людини

Американський мільярдер Ілон Маск, голова компанії Neuralink, оголосив про те, що перша людина успішно отримала імплант нейрочіпа, розробленого компанією. За його словами, пацієнт добре відновлюється після процедури, а початкові результати показують ознаки активності нейронів.

«Перша людина отримала імплант від Neuralink учора і відновлення відбувається добре. Установка показує хороші результати», – написав Маск у пості на своїй сторінці у соцмережі X.

Нейрочіп, що отримав назву «Телепатія», дозволяє користувачеві керувати різними електронними пристроями, такими як смартфони або комп'ютери, використовуючи лише силу думки. Основна мета цих випробувань полягала в оцінці безпеки як самого імпланта, що є тонкими нитками, так і робота, що використовується для його вживлення в мозок.

Як зазначалося в оголошенні компанії, передбачалося, що нейронні нитки розміщуватимуться у тих частинах мозку, які відповідають за управління рухами. Цей напрямок досліджень було обрано з метою дослідити потенціал нейрочіпа у відновленні моторних функцій та комунікативних здібностей у людей з різними видами паралічу та іншими серйозними порушеннями. Ілон Маск наголошував, що в першу чергу для участі у випробуваннях відбиратимуться люди, які страждають від тяжких порушень, таких як неможливість бачити, чути чи говорити.

Раніше Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».

Також Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.

Читайте також: Wall Street Journal: Співробітники Маска занепокоєні через вживання бізнесменом наркотиків
Теги: Ілон Маск бізнесмен соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку деяких користувачів, у промові не було чогось, що об'єднало б націю
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
1 сiчня, 12:53
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій
Одіозний митрополит УПЦ МП досі публічно молиться за патріарха Кирила (відео)
8 сiчня, 00:20
Ротару опублікувала в соцмережах фото Білоножка
Софія Ротару перервала мовчання (фото)
9 сiчня, 19:28
Багато країн тиснуть на компанію через звикання молоді та шкоду для її психічного здоров’я
Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків
10 сiчня, 13:18
Все менше українців дивляться телемарафон «Єдині новини» і довіряють йому
А що думаєте про телемарафон ви? Інформаційна безпека
8 сiчня, 12:00
Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», поширив у соцмережі фейк про нібито побиття чоловіка працівниками ТЦК
Нардеп поширив фейк про вбивство чоловіка у військкоматі і допоміг російській пропаганді
7 сiчня, 16:41
Поява червоних плям на долонях Трампа занепокоїла його прихильників
Журналісти знайшли у Трампа ознаки хвороби
18 сiчня, 18:03
Українські військові проходять навчання у країнах Європи
Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ
25 сiчня, 08:56
Кадри з відео Урсули фон дер Ляєн
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
28 сiчня, 18:40

HiTech

Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини
Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини
Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин
Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії
Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ
Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ
Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля
Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
110K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
23K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
18K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
8454
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
8108
У Київській області пролунали вибухи

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua