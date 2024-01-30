Компанія Ілона Маска вперше вживила нейрочіп у мозок людини

28 січня відбулася перша у світі операція з чіпування людини

Американський мільярдер Ілон Маск, голова компанії Neuralink, оголосив про те, що перша людина успішно отримала імплант нейрочіпа, розробленого компанією. За його словами, пацієнт добре відновлюється після процедури, а початкові результати показують ознаки активності нейронів.

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The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

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«Перша людина отримала імплант від Neuralink учора і відновлення відбувається добре. Установка показує хороші результати», – написав Маск у пості на своїй сторінці у соцмережі X.

Нейрочіп, що отримав назву «Телепатія», дозволяє користувачеві керувати різними електронними пристроями, такими як смартфони або комп'ютери, використовуючи лише силу думки. Основна мета цих випробувань полягала в оцінці безпеки як самого імпланта, що є тонкими нитками, так і робота, що використовується для його вживлення в мозок.

Як зазначалося в оголошенні компанії, передбачалося, що нейронні нитки розміщуватимуться у тих частинах мозку, які відповідають за управління рухами. Цей напрямок досліджень було обрано з метою дослідити потенціал нейрочіпа у відновленні моторних функцій та комунікативних здібностей у людей з різними видами паралічу та іншими серйозними порушеннями. Ілон Маск наголошував, що в першу чергу для участі у випробуваннях відбиратимуться люди, які страждають від тяжких порушень, таких як неможливість бачити, чути чи говорити.

Раніше Ілон Маск заявив, що майбутні війни будуть війнами безпілотників. На своїй сторінці у соцмережі X стверджує, що результат будь-якої битви – це співвідношення вбивств до кількості бойових одиниць і назвав помилкою «приділяти надто багато уваги першій і недостатньо другій».

Також Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.