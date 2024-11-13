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Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times
За словами Бадрака, через півроку Україна зможе продемонструвати потенціал балістичних ракет з дальністю 1000 км
фото з відкритих джерел

Валентин Бадрак: «Якщо росіяни захоплять Україну, мільйони українців будуть вбиті в умовах окупації. Мільйони з нас воліють краще померти, ніж потрапити до ГУЛАГу»

Україна здатна розробити елементарну ядерну бомбу за декілька місяців, якщо США припинять військову допомогу. Про це пише The Times, посилаючись на доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України, інформує ТСН. 

Так, зазначається, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби «Товстун», скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році. 

«Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому», – зазначають автори.

Через неможливість швидко збудувати потужності для збагачення урану, Україна могла б використати плутоній з відпрацьованих паливних стрижнів своїх дев'яти діючих реакторів.

«Вага плутонію, наявного в Україні, може бути оцінена в сім тонн... цього достатньо для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотонн», – йдеться в документі.

«Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти», – пояснив Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України.

Документ, підготовлений Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, нібито буде представлений на конференції за участі міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості. Хоча уряд його не схвалив, він створює правову основу для виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї через порушення Росією Будапештського меморандуму.

Директор центру Валентин Бадрак наголошує на екзистенційній загрозі: «Якщо росіяни захоплять Україну, мільйони українців будуть вбиті в умовах окупації. Мільйони з нас воліють краще померти, ніж потрапити до ГУЛАГу».

За його словами, через півроку Україна зможе продемонструвати потенціал балістичних ракет з дальністю 1000 км, хоча західні експерти оцінюють термін створення також зброї у п'ять років.

Олексій Їжак вважає, що порогом для початку програми ядерного переозброєння стало б захоплення росіянами Павлограда, розташованого за 60 миль від лінії фронту. «Я був здивований тим, з яким пієтетом Сполучені Штати ставляться до російської ядерної загрози. Можливо, це коштувало нам війни. Вони ставляться до ядерної зброї як до якогось Бога. Тож, можливо, настав час і для нас молитися цьому Богу», – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може гарантувати або членство в НАТО, або ядерна зброя. Після цього видання Bild із посиланням на анонімне джерело в українському уряді написало, що Україна має усі необхідні компоненти, технології та фахівців, щоб створити першу ядерну бомбу вже через кілька тижнів після ухвалення такого рішення.

Раніше з'явилось супутникове зображення, на якому зафіксовано процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава».  Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ і базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 «Борей».

Теги: Валентин Бадрак ядерна зброя військові технології Володимир Зеленський Україна росіяни

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