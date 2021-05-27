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    Топ за ваші гроші: Xiaomi звітувала про рекордний прибуток

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    Презентація продуктів Xiaomi - Топ за ваші гроші: Xiaomi звітувала про рекордний прибуток
    Презентація продуктів Xiaomi

    Китайська Xiaomi звітувала про рекордний дохід та прибуток у першому кварталі 2021 року

    «Топ за свої гроші», - так прийнято казати про смартфони Xiaomi. І це правило приносить китайській компанії непоганий прибуток.

    У першому кварталі 2021 року загальна виручка Xiaomi виросла на 54,7% і склала близько 12,1 мільярда доларів. Чистий прибуток за цей період – майже мільярд доларів, що на 163,8% більше ніж минулого року.

    Смартфони залишаються основним генератором доходу для Xiaomi. За перші три місяці 2021-го компанія реалізувала 49,4 млн смартфонів, які принесли 70% від загального доходу.

    Виручка від смартфонів зросла майже на 70%. При цьому ціна чотирьох мільйонів смартфонів перевищила рівень 300 євро.

    Маржа валового прибутку від продажів смартфонів склала 12,9%.

    Дані: Xiaomi
    Дані: Xiaomi

    Оболонка MIUI щомісяця налічує близько 425 мільйонів активних користувачів. В аналогічному періоді попереднього року цей показник становив 331 млн.

    Виручка Xiaomi за межами Китаю збільшилася на 50,6%. Китайська марка зайняла перше місце по продажах в 12 країнах і увійшла до п'ятірки лідерів в 62 країнах.

    Xiaomi займає перше місце у Східній Європі та третє місце в Західній Європі. Компанія активно нарощує продажі і в інших регіонах. Зокрема, Xiaomi тепер є третім брендом з продажу смартфонів в Латинській Америці і на Близькому Сході і займає четверте місце в Африці.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: Xiaomi
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    Топ за ваші гроші: Xiaomi звітувала про рекордний прибуток