Топ за ваші гроші: Xiaomi звітувала про рекордний прибуток

Китайська Xiaomi звітувала про рекордний дохід та прибуток у першому кварталі 2021 року

«Топ за свої гроші», - так прийнято казати про смартфони Xiaomi. І це правило приносить китайській компанії непоганий прибуток.

У першому кварталі 2021 року загальна виручка Xiaomi виросла на 54,7% і склала близько 12,1 мільярда доларів. Чистий прибуток за цей період – майже мільярд доларів, що на 163,8% більше ніж минулого року.

Смартфони залишаються основним генератором доходу для Xiaomi. За перші три місяці 2021-го компанія реалізувала 49,4 млн смартфонів, які принесли 70% від загального доходу.

Виручка від смартфонів зросла майже на 70%. При цьому ціна чотирьох мільйонів смартфонів перевищила рівень 300 євро.

Маржа валового прибутку від продажів смартфонів склала 12,9%.

Дані: Xiaomi

Оболонка MIUI щомісяця налічує близько 425 мільйонів активних користувачів. В аналогічному періоді попереднього року цей показник становив 331 млн.

Виручка Xiaomi за межами Китаю збільшилася на 50,6%. Китайська марка зайняла перше місце по продажах в 12 країнах і увійшла до п'ятірки лідерів в 62 країнах.

Xiaomi займає перше місце у Східній Європі та третє місце в Західній Європі. Компанія активно нарощує продажі і в інших регіонах. Зокрема, Xiaomi тепер є третім брендом з продажу смартфонів в Латинській Америці і на Близькому Сході і займає четверте місце в Африці.

Джерело: ITC.ua