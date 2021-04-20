Почалася перша у 2021 році презентація Apple: онлайн-трансляція

В 20:00 за Київським часом почалася перша у 2021 році презентація

У вівторок, 20 квітня, почалася перша в 2021 році презентація Apple. Презентація новинок знову відбувається в режимі онлайн.

Очікується анонс розумних GPS-маячків AirTag, які чекали ще в 2020-му році. Їх можна буде кріпити до різних цінних речей, щоб простіше знаходити їх в просторі (через фірмовий додаток Find My для пошуку втрачених пристроїв Apple).

У числі інших можливих анонсів сьогоднішньої презентації Apple - новий iPad Mini, AirPods 3, нова ТВ-приставка Apple TV, яка не оновлювалася з 2017 року і реліз iOS 14.5.