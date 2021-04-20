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    Почалася перша у 2021 році презентація Apple: онлайн-трансляція

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    Пряма трансляція презентації Apple - Почалася перша у 2021 році презентація Apple: онлайн-трансляція
    Пряма трансляція презентації Apple

    В 20:00 за Київським часом почалася перша у 2021 році презентація

    У вівторок, 20 квітня, почалася перша в 2021 році презентація Apple. Презентація новинок знову відбувається в режимі онлайн.

    Очікується анонс розумних GPS-маячків AirTag, які чекали ще в 2020-му році. Їх можна буде кріпити до різних цінних речей, щоб простіше знаходити їх в просторі (через фірмовий додаток Find My для пошуку втрачених пристроїв Apple).

    У числі інших можливих анонсів сьогоднішньої презентації Apple - новий iPad Mini, AirPods 3, нова ТВ-приставка Apple TV, яка не оновлювалася з 2017 року і реліз iOS 14.5.

    Теги: Apple
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