Представлений перший в світі 8K-телевізор з двома екранами



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Hisense 85U9E

У телевізорі встановлений процесор, який відповідає за роботу штучного інтелекту

Компанія Hisense представила перший в світі 8K-телевізор, який отримав відразу два екрани. Пристрій відноситься до преміум-сегменту, пише iTechua.

Hisense 85U9E TV отримав 85-дюймовий екран з нативною роздільною здатністю 8K (7680 × 4320 пікселів) і частотою оновлення зображення 120 Гц. Як стверджує виробник, 85U9E TV перевершує екран iPhone 11 за якістю передачі кольору. Яскравість екрану телевізора становить 4096 ніт.

Hisense 85U9E

Головною особливістю моделі став додатковий 28-дюймовий екран, розташований прямо під основним. На ньому відображається додаткова інформація, а також є підтримка голосового управління.

У телевізорі встановлений процесор, який відповідає за роботу штучного інтелекту і процесор обробки зображення. За їх рахунок телевізор в реальному часі може розпізнавати, що показано на екрані, і компенсувати деякі деталі, яких не було в оригінальному записі.

Дата початку продажів незвичайного телевізора не уточнюється. У магазинах він коштуватиме приблизно $11 300.