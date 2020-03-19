Представлений перший в світі 8K-телевізор з двома екранами
У телевізорі встановлений процесор, який відповідає за роботу штучного інтелекту
Компанія Hisense представила перший в світі 8K-телевізор, який отримав відразу два екрани. Пристрій відноситься до преміум-сегменту, пише iTechua.
Hisense 85U9E TV отримав 85-дюймовий екран з нативною роздільною здатністю 8K (7680 × 4320 пікселів) і частотою оновлення зображення 120 Гц. Як стверджує виробник, 85U9E TV перевершує екран iPhone 11 за якістю передачі кольору. Яскравість екрану телевізора становить 4096 ніт.
Головною особливістю моделі став додатковий 28-дюймовий екран, розташований прямо під основним. На ньому відображається додаткова інформація, а також є підтримка голосового управління.
У телевізорі встановлений процесор, який відповідає за роботу штучного інтелекту і процесор обробки зображення. За їх рахунок телевізор в реальному часі може розпізнавати, що показано на екрані, і компенсувати деякі деталі, яких не було в оригінальному записі.
Дата початку продажів незвичайного телевізора не уточнюється. У магазинах він коштуватиме приблизно $11 300.