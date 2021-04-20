Презентовано новий iPad Pro з «унікальним дисплеєм і неймовірною продуктивністю»

Apple показала новий iPad Pro, який, за словами виробника, отримав унікальний дисплей

Apple нарешті суттєво оновила iPad Pro. На презентації 20 квітня компанія показала модель 2021 року, яка отримала новий дисплей та потужний процесор.

iPad Pro оснащено чипом M1, таким само, як потужні комп’ютери Apple – MacBook Air, MacBook Pro та Mac Mini.

Під оперативну пам’ять відведено 16 ГБайт. Під вбудовану – 2 ТБайт.

Також девайс отримав підтримку мережі 5G.

Як кажуть в компанії, новинка на 50% продуктивніше, за попередника. Якщо порівнювати з першим iPad, то продуктивність зросла у 1500 разів. Загалом, новий iPad Pro, за заявою Apple, є найшвидшим пристроєм в своїй категорії.

iPad Pro

Ще одна особливість новинки Liquid Retina XDR дисплей, який в компанії називають унікальним. Як каже виробник, такий екран забезпечує дуже реальну передачу кольорів, на рівні XDR.

На вибір користувача два варіанти розмірів – 11 та 12,9 дюймів.

Також новинка отримала чотири динаміки і підтримку новітніх ігрових контролерів. На передній панелі встановлена система камер TrueDepth, яка дає змогу користувачам розблокувати девайс за допомогою обличчя.

За фото відповідає нова 12-мегапіксельна надширока камера. Також виробник акцентував увагу на нові функції Center Stage. Вона слідкує за рухомими об'єктами, автоматично панорамує і змінює масштаб, щоб тримати людей в кадрі. Це особливо корисно під час відеодзвінків.

Новий iPad Pro коштуватиме:

11-дюймова версія – 799 доларів;

12,9-дюймова версія – 1099 доларів.

Продажі обох версій стартують у другій половині травня.

З новими планшетами виробник оновив і аксесуари: Apple Pencil та Smart Keyboard Folio, а також Magic Keyboard.