Продукт преміумкласу: Google розробляє новий ноутбук Pixel

Жодної інформації про «начинку» ноутбука і дату виходу поки немає

Google після п’ятирічної паузи повертається до створення люксових ноутбуків під брендом Pixel. Новий ноутбук Google розробляється під кодовою назвою Snowy. Це буде гаджет преміумсегмента, його вже порівнюють з MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop і Samsung Galaxy Chromebook. Про це повідомляє Android Headlines з посиланням на внутрішні листування компанії.

Ймовірно, він працюватиме на Chrome OS, хоча це наразі не підтверджено. Також цікаво, що компанія повертається до бренду Pixel для ноутбуків. Першим хромбуком, створеним Google, був Chromebook Pixel з ціною понад 1300 доларів, який вийшов у 2013 році. Два роки потому Google випустила другий Chromebook Pixel, ще за два роки з’явився бюджетніший PixelBook, ще за два – PixelBook, який став останнім ноутбуком компанії.

Жодної інформації про «начинку» ноутбука і дату виходу поки немає. Ймовірно, проєкт ще перебуває на дуже ранніх стадіях розробки.

Нагадаємо, що компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 – M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence.