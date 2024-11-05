Мовний конфлікт у столичній кав'ярні: поліція притягнула порушника до відповідальності

Pібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності

Поліцейські встановили особу порушника, який агресивно відреагував на зауваження киянки щодо російської мови. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав’ярні з незнайомим чоловіком. З її слів, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет.

«Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 44-річний мешканець Київської області, відносно якого працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності.

У столичній книгарні-кав’ярні «Сенс» один із чоловіків агресивно відреагував на прохання спілкуватися українською pic.twitter.com/bZODg2pAAZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2024

Як повідомлялося, у столичній книгарні-кав’ярні чоловік агресивно відреагував та напав на дівчину через зауваження не спілкуватися російською мовою. Інцидент трапився у кав'ярні «Сенс».