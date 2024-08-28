Камера на одного, душ і ноутбук: у яких умовах можуть утримувати Дурова у Франції

Дурову загрожує до 20 років за відмову у співпраці з владою Франції

Потрапивши до французького слідчого ізолятора, Павло Дуров, швидше за все, опинився в одиночній камері площею 16 кв. м. При цьому у нього може бути душ і кухонне приладдя. Вибирати харчування з кількох варіантів заарештований не має змоги, але є можливість докупити певні продукти. За оплату той, хто сидить у в'язниці, може розраховувати навіть на придбання комп'ютера, щоправда, без можливості підключення до інтернету. Про це пише oxu.az, посилаючись на слова віцепрезидента російського Єдиного координаційного центру підтримки співвітчизників за кордоном Івана Мельникова.

До слова, Дуров залишиться під вартою у Франції ще щонайменше на 48 годин, писало агентство Reuters. Засновнику Telegram, який поміщений у слідчний ізолятор в Парижі, незабаром мають пред'явити офіційне звинувачення. Поки що ЗМІ повідомляють, що підприємцю загрожує до 20 років за відмову співпраці з владою Франції у боротьбі з тероризмом, педофілією та розповсюдженням наркотиків через Telegram.

Де саме зараз перебуває Дуров, офіційні структури Франції не повідомляють. За даними деяких французьких ЗМІ, його можуть тримати в Національному бюро боротьби з шахрайством – у стінах великої коричневої будівлі у модному стилі лофт. Інші джерела це заперечують. Виходячи з досвіду минулих гучних арештів у Франції, російський підприємець може утримуватись в одному із ізоляторів Парижа неподалік берегів Сени.

Як пише видання, з огляду на список звинувачень, Павла могли помістити в невелику одиночну камеру близько 16 кв.м. Все необхідне там має бути – ліжко, стіл, стільці. Можливо, навіть холодильник і душ. У Франції заарештованого можуть дуже довго утримувати в одиночній камері.

До слова, спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За даними газети, операція під назвою Purple Music проводилася на тлі «крайнього занепокоєння» Парижа, що «Ісламська держава» «використовувала Telegram для вербування та планування терактів».