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В Україні почав працювати мобільний застосунок пошуку роботи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Україні почав працювати мобільний застосунок пошуку роботи
В Україні запрацював застосунок пошуку роботи
фото з відкритих джерел

Застосунок для пошуку вакансій створений за підтримки Польщі та Німеччини

За підтримки Польщі, Німеччини та ПРООН в Україні запущено новий мобільний додаток Державної служби зайнятості для пошуку роботи.

Як повідомляє Міністерство економіки України, тепер громадяни зможуть через свій смартфон стати в електронну чергу, знайти актуальні вакансії або отримати ваучер на навчання від служби зайнятості.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила: «Додаток стане у пригоді тим, хто шукає роботу, хоче вдосконалити свої навички або здобути нову професію». Вона також підкреслила важливість доступності послуг онлайн: «Ми прагнемо, щоб користуватися сервісами Державної служби зайнятості можна було швидко та зручно, лише кількома кліками».

Мобільний додаток «Державна служба зайнятості» вже доступний у App Store та Google Play. Після авторизації через КЕП, Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувачі можуть отримати доступ до єдиного порталу вакансій. Додаток також дозволяє подати заявку на ваучер для навчання, пройти онлайн-курс, спілкуватися з кар’єрними радниками та планувати зустрічі з потенційними роботодавцями.

За інформацією служби зайнятості, у 2023 році їхніми послугами скористалися 665 тисяч українців, а цього року – вже 548 тисяч. Очікується, що запуск додатка значно зменшить навантаження на фізичні центри зайнятості.

«Наразі у застосунку сервіси для фізичних осіб, згодом будуть і сервіси для роботодавців. Цифровізація державних послуг у сфері працевлаштування наближає нас до створення ще якіснішого сервісу для всіх громадян», – зазначила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

До слова, в Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн. Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.

Нагадаємо, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє УНН. Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

До слова, найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

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Теги: державна служба Google мобілізація навчання смартфон Юлія Свириденко застосунок Мінекономіки

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