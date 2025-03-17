Було два етапи виведення військ – Defense Express про відступ ЗСУ на Курщині

ЗСУ все ще утримують деякі ділянки на території країни-агресора, перейшовши в оборону з використанням коротшої логістики

«З огляду на кількість наших військ та вузький прохід для виходу, операція з виводу підрозділів була цілком ефективною і вдалою»

Директор Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися у Сумську область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на етер телеканалу «Еспресо».

За словами Згурця, було два етапи виведення Сил оборони: перший – до Суджі, другий – з Суджі у Суми.

«З огляду на кількість наших військ та вузький прохід для виходу, загалом операція з виводу підрозділів була цілком ефективною і вдалою», – підсумував Згурець. Він підтвердив, що ЗСУ втратили частину важкої техніки, але її кількість незначна.

DeepState

Інформації щодо оточення українських військ немає. Натомість є факти, які свідчать про те, що росіяни розстрілювали українських захисників, які здавалися у полон.

«Є випадки захоплення в полон бійців, які просувалися до виходу на кордон з Україною поза дорогами. Кількість таких випадків міряється десятками, тобто не йдеться про значні показники, які свідчили б про те, що під час відступу і зараз створюються ризики для оточення наших військ», – наголосив експерт.

Згурець підкреслив, що на сьогодні операція триває. ЗСУ все ще утримують деякі ділянки на території країни-агресора, перейшовши в оборону з використанням коротшої логістики. Тим часом окупанти намагаються продовжувати там свої дії, використовуючи ініціативу на двох ділянках – на заході та сході від дороги, яка веде на Суми.

«Є спроби штурмовими діями пробиватися на нашу територію, щоб загрожувати логістиці. Але ця ситуація стає дзеркальна для противника, бо ці обмеження по логістиці стосуються і російських військ», – зауважив Згурець, додаючи, що, зважаючи на виснаження росіян, загрози наступу на Суми він наразі не бачить.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Також однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times, інформує «Главком».

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.