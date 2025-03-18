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Ізраїль атакує цілі ХАМАС у секторі Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ізраїль атакує цілі ХАМАС у секторі Гази
скриншот з відео

Ізраїль атакує цілі терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказали ЦАХАЛу діяти рішуче проти терористичної організації ХАМАС у секторі Гази. Про це повідомляє Аljazeera.

«Це сталося після того, як ХАМАС неодноразово відмовлявся звільнити наших викрадених і відхилив усі пропозиції, отримані від представника президента США Стіва Віткоффа та посередників», – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 18 березня ізраїльські військові літаки пролетіли над сектором Гази. Після цього очевидці почули потужні вибухи. Зазначається, що ці удари є найбільшними з моменту початку перемир'я 19 січня.

Ізраїль атакує цілі терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази. Вже відомо, що декілька людей загинули в результаті авіаударів Ізраїлю по Газі.

«ЦАХАЛ наразі атакує цілі, пов’язані з терористичною організацією ХАМАС, у всьому секторі Газа з метою досягнення військових цілей, визначених політичним ешелоном, включаючи звільнення всіх наших викрадених – живих і мертвих», – додали в офісі Нетаньягу.

Нагадаємо, Трамп провів у Білому домі зустріч з ізраїльськими заручниками терористичного угруповання ХАМАС, які були звільнені під час обміну. Після цього Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС та мешканців Гази. 

««Shalom Hamas» означає привіт і прощавай – обирайте самі. Негайно звільніть усіх заручників, не пізніше, і негайно поверніть усі тіла вбитих вами людей, інакше для вас усе закінчиться. Лише хворі та спотворені люди утримують тіла, а ви – хворі та спотворені!», – написав президент США.

31 січня Ізраїль на виконання пунктів угоди про припинення вогню звільнив 110 палестинських засуджених.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню 19 січня. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

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Теги: Ізраїль військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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