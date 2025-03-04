Венс знайшов виправдання своїм коментарям під час сварки у Білому домі

Віцепрезидент заявив, що його країна готова відновити перемовини з президентом України, якщо той «серйозно займеться деталями»

Венс: Усе справді пішло не туди, коли щось у моїй відповіді розлютило Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що його коментарі під час суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського були для того, щоб «розрядити обстановку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова Венса для Fox News, цитує CNN.

Американський віцепрезидент назвав сутичку Зеленського з Трампом «чудовою телепередачею». За його словами, президент США намагався бути «дипломатичним» із його українським колегою, однак той «підколював» його.

«Усе справді пішло не туди, коли […] щось у моїй відповіді розлютило Зеленського. Тому він накинувся на мене, і, звичайно, я відповів йому тим самим. Але те, що я спочатку намагався робити, – це трохи розрядити обстановку», – пояснює Венс.

Віцепрезидент також додав, що його країна готова відновити перемовини з президентом України, якщо той «серйозно займеться деталями». Український лідер, мовляв, зараз не готовий до мирної угоди, однак, зрештою, він на це піде, бо «мусить».

«Я думаю, що якщо він зателефонує і запропонує серйозний план щодо того, як він збирається брати участь у цьому процесі, (то ми відновимо переговори – ред.)», – зазначив Венс.

Нагадаємо, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського під час якої розгорілася справжня суперечка.

Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», – заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Також під час скандалу у Білому домі, Джей Ді Венс на питання Володимира Зеленського, чи був той в Україні, відповів: «Я бачив і дивися сторіз». Така відповідь неабияк зачепила українців та американців зокрема. Українці робили багато відео у соцмережах, де показували зруйновані будівлі та військові злочини Росії, перепитуючи у Венса, чи справді «він дивився сторіз». Не лишився осторонь і актор Міша Коллінз, який під час повномасштабної війни відвідував Сумщину, Чернігівщину та Київ