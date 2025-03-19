Через три роки після вбивства росіянами: на Київщині поховали кримськотатарського воїна

Дружина Ріфа рік боролася, щоб повернути тіло чоловіка для гідного поховання

У мечеті кримськотатарського культурного центру «Єдність» (Birlik) 19 березня відбулася церемонія поховання сержанта Збройних Сил України з позивним Ріф, якого вбили росіяни у квітні 2022 року в Донецькій області. Перед смертю російські військові жорстоко катували сержанта ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на QIRIM.News.

У похоронній молитві взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, член Меджлісу Різа Шевкієв, військовослужбовці, представники кримськотатарської громади, рідні та близькі сержанта Ріфа.

Похорон сержанта Збройних Сил України з позивним Ріф фото: QIRIM.News

За словами Рефата Чубарова, Ріф народився в Узбекистані, куди була депортована його родина. Після російської анексії Криму він добровільно вступив до лав Збройних Сил України та протягом майже шести років брав участь у бойових діях на сході України.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Ріф потрапив у полон до російських військових, де зазнав нелюдських тортур і був убитий. Його дружина протягом цих років докладала зусиль для повернення тіла, аби провести поховання за мусульманськими традиціями.

Похорон сержанта Збройних Сил України з позивним Ріф фото: QIRIM.News

Поховання кримськотатарського бійця відбулося на кладовищі в Київській області.

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Нагадаємо, Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції. 175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Як зазначається, троє зі звільнених перебували під так званим слідством. Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ та чотири з Територіальної оборони, одинадцятеро представників Військово-морських сил, восьмеро нацгвардійців, у тому числі троє «азовців», та троє прикордонників.