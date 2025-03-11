Переносить дрони в тил РФ: зʼявилося відео роботи унікального українського БпЛА

Після скидання з носія, FPV-дрони вражають російські системи РЕБ, ППО, штаби та живу силу на відстані, до якої вони б не долетіли самостійно

БпЛА-носії несуть на собі до шести FPV-дронів, а також слугують для них ретрансляторами сигналу

Українська компанія Autonomous Engineering R&D Ukraine, яка є частиною кластера Brave1, розробила для Сил оборони України безпілотник, здатний переносити менші дрони в тил ворога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Повідомляється, що такі БпЛА-носії несуть на собі до шести FPV-дронів, а також слугують для них ретрансляторами сигналу, збільшуючи таким чином радіус ураження безпілотників.

За словами очільника Мінцифри, апарати від Autonomous Engineering R&D Ukraine вже працюють на фронті й отримують позитивні відгуки військових. Після скидання з носія, FPV-дрони вражають російські системи РЕБ, ППО, штаби та живу силу на відстані, до якої вони б не долетіли самостійно.

«Такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані», – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, українці зібрали понад 10 млн грн на дрони під час стрім-схуднення блогера Лебіги. До слова, за перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ. На згадку про це Лебіга зробив татуювання у вигляді банки, а всередині банки – дрон.

До слова, неспокійною була ніч на 11 березня у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У Міноборони РФ же заявили про атаку 337 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.