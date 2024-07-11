Актора звинувачують у вбивстві кінооператорки

У Санта-Фе, столиці штату Нью-Мексико, розпочався суд присяжних над актором Алеком Болдуїном, якого звинувачують у ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчинс на зйомках фільму «Rust» восени 2021 року. Про це інформує BBC.

Під час першого дня судового засідання сторони обвинувачення та захисту представили протилежні версії подій. Обвинувачення стверджує, що Болдуїн грубо порушив правила безпеки під час зйомок фільму з невеликим бюджетом та недосвідченим акторським складом. Захист же наполягає, що Болдуїн діяв як актор, виконуючи свою роботу та довіряючи команді, відповідальній за безпеку зброї.

Ключовим питанням у справі залишається твердження Болдуїна про те, що він не натискав на спусковий гачок револьвера. Прокурори ставлять під сумнів цю версію, посилаючись на результати тестів ФБР, які показали, що зброя працювала справно.

У разі визнання винним Болдуїну загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, Польща сприятиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявленню кораблів «тіньового флоту» Російської Федерації, які нелегально транспортують нафту. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі.

До слова, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія не є непереможною і Захід все ще може перемогти Путіна.

Також Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.