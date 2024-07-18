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Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича
65-річний Лалович був обраний президентом UWW на позачерговому Конгресі у Москві у 2013 році

У Лаловича є активний індивідуальний податковий номер РФ та російське громадянство

Сербський президент Міжнародної федерації боротьби (UWW) Ненад Лалович має російський паспорт.

Про це йдеться у розслідуванні Tribuna.com «Впливовий чиновник МОК Ненад Лалович має російське громадянство, а в його федерації засилля росіян».

За інформацією Tribuna.com, у Лаловича є активний індивідуальний податковий номер РФ та російське громадянство. 

Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича фото 1

Серія та номер паспорта РФ «0001 128447» пробиваються на його ім’я та дату народження на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії.

Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича фото 2

Індивідуальний податковий номер Ненада Лаловича «773800275405» досі дійсний, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру платників податків РФ:

РФ у 2023 році закрила можливість перевірки дійсності паспорта на сайті МВД. Проте за даними на той момент, паспорт Лаловича не знаходився серед недійсних.

В очільника UWW є ймовірні зв’язки з російським бізнесом. Також він мешкав в Росії у 2005 році, відповідно до документів, які вдалося віднайти Tribuna.com.

У документах бельгійської компанії Compagnie Belge de Construction et d'Engineering за 2005 рік йшлося, що Ненад мешкав у Москві за адресою вул. Дмітрія Ульянова 16/2.

65-річний Лалович був обраний президентом UWW на позачерговому Конгресі у Москві у 2013 році.

Теги: паспорт чиновник громадянство росія Олімпіада

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