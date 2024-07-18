Журналісти знайшли паспорт Росії у президента Міжнародної федерації боротьби серба Лаловича

65-річний Лалович був обраний президентом UWW на позачерговому Конгресі у Москві у 2013 році

У Лаловича є активний індивідуальний податковий номер РФ та російське громадянство

Сербський президент Міжнародної федерації боротьби (UWW) Ненад Лалович має російський паспорт.

Про це йдеться у розслідуванні Tribuna.com «Впливовий чиновник МОК Ненад Лалович має російське громадянство, а в його федерації засилля росіян».

За інформацією Tribuna.com, у Лаловича є активний індивідуальний податковий номер РФ та російське громадянство.

Серія та номер паспорта РФ «0001 128447» пробиваються на його ім’я та дату народження на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії.

Індивідуальний податковий номер Ненада Лаловича «773800275405» досі дійсний, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру платників податків РФ:

РФ у 2023 році закрила можливість перевірки дійсності паспорта на сайті МВД. Проте за даними на той момент, паспорт Лаловича не знаходився серед недійсних.

В очільника UWW є ймовірні зв’язки з російським бізнесом. Також він мешкав в Росії у 2005 році, відповідно до документів, які вдалося віднайти Tribuna.com.

У документах бельгійської компанії Compagnie Belge de Construction et d'Engineering за 2005 рік йшлося, що Ненад мешкав у Москві за адресою вул. Дмітрія Ульянова 16/2.

65-річний Лалович був обраний президентом UWW на позачерговому Конгресі у Москві у 2013 році.