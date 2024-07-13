Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв
Росія піднімала в небо МіГ-31К
Об 11:19 Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для всієї країни.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – йшлося в повідомленні.
Українцям слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.
Об 11:58 –відбій повітряної тривоги в Україні.
Мапа повітряних тривог об 11:19 мала такий вигляд:
Нагадаємо, що нині триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0