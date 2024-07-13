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Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для всієї країни
ілюстрація: glavcom.ua

Росія піднімала в небо МіГ-31К

Об 11:19 Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для всієї країни.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – йшлося в повідомленні.

Українцям слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

Об 11:58 –відбій повітряної тривоги в Україні.

Мапа повітряних тривог об 11:19 мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв фото 1

Нагадаємо, що нині триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Україна тривога

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