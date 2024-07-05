«Краще застрелити себе». У РФ почали погрожувати спортсменам, які поїдуть на Олімпіаду

Умар Кремльов: Коли ти їдеш без прапора та гімну, то кого ти там представляєш? Що ти там робиш?

Умар Кремльов: Ті, хто погодився їхати без прапора та гімну, вже зрадники

Російський олігарх та очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов заявив, що росіянам, які поїдуть на Олімпіаду, краще не повертатися.

«Ті, хто погодився їхати без прапора та гімну, вже зрадники. А ще їх треба вмовляти: «Ми вам дамо гроші, зараз відмовтеся». Це ж маячня. Просто їх треба включити до списку, і ті, хто погодився їхати без прапора та гімну, нехай краще звідти не повертаються. Коли ти їдеш без прапора та гімну, то кого ти там представляєш? Що ти там робиш?», – заявив олігарх.

Він також вдався до прямих погроз тим росіянам, які все ж поїдуть на Олімпіаду.

«Деякі висловлюються: «Ой, ви не знаєте, скільки вони витратили часу, щоб піти і виступити! Це праця якась там»... Але коли тобі вибір ставлять – повісити на шию медаль, але відмовитися від свого святого... Це рівносильно тому, що краще застрелити себе. Ті, хто збирався їхати без прапора та гімну, нехай не повертаються звідти. Це моя особиста думка. Для мене це зрадники. Ті, хто відмовився їхати без прапора та гімну – справжні чоловіки, це гордість. Я ними пишаюся. Вдячний їм. Це люди, на яких можна сподіватися, вони не йдуть туди, куди подіє вітер. Це гідні люди, вони є прикладом для суспільства», – сказав глава Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.