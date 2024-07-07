Акцент зміщується: Волошин розповів, яка наразі ситуація у Часовому Яру
Окупанти продовжують намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру
Після того як ЗСУ вийшли із мікрорайону «Канал» Часового Яру, що на Донеччині, ворожі атаки продовжуються., але акцент зміщується ближче до Торецька. Про це повідомляє спікер оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Волошин зазначив, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових було прийнято рішення відійти у Часовому Яру.
«І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога», – зазначив спікер.
ЗСУ минулої доби зупинили 11 атак, але окупанти продовжують намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.
«Обстановка знаходиться під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто – п'ять. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку», – додав Волошин.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі ТОС, тобто важкі вогнеметні системи.
До слова, з Часового Яру, що на Донеччині, від початку тижня ніхто з місцевих не виявив бажання виїздити з міста. Наразі у місті залишається 635 жителя.
Раніше, українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.
Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.
Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.
До того ж Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність постачання західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.
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