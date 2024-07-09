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Ракетні удари 8 липня: Зеленський назвав кількість загиблих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ракетні удари 8 липня: Зеленський назвав кількість загиблих
8 липня Росія завдала масованого удару по містах України
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Унаслідок атаки в Україні пошкоджені майже 100 об’єктів

Унаслідок російських ракетних ударів по Україні 8 липня загинули 37 людей, понад 170 зазнали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росія завдала удару по містах України. Понад 170 поранених. Станом на цей час відомо про 37 загиблих, серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким», – написав він.

Загалом, за словами Зеленського, пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів.

«Російські терористи мають за це відповісти. Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття – це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки», – наголосив президент.

Він додав, що «світ має для цього необхідну силу».

«Партнери здатні це зробити. І рішення потрібні якнайшвидше», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. 

Також уранці 8 липня російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомила пресслужба Метінвесту. Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані.

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: обстріл російська ракета ракета Охматдит лікарня росія

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