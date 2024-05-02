Росія залишилася без запчастин до гаджетів Apple – ЗМІ

Оригінальних комплектуючих для техніки Apple немає в жодному російському сервісному центрі

В авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple у Росії закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook. Про це пишуть «Ведомости».

За словами представника одного з сервісних центрів, оригінальних комплектуючих для техніки Apple в Росії немає. Він пояснив, що iPhone 14 і 15 не обслуговуються в Росії, а поставки оригінальних запчастин на смартфони більш раннього покоління припинилися в грудні 2023 року. Співрозмовник видання уточнив, що досі центри використовували залишки комплектуючих, які зберігалися на складах.

Аналітик агентства Mobile Research Group Ельдар Муртазін заявив, що оригінальні комплектуючі в офіційних сервісних центрах почали закінчуватися ще влітку 2023-го. Вільянов сказав, що поставки комплектуючих повністю припинилися в лютому 2024 року – саме тоді закінчився дворічний гарантійний термін для всієї техніки Apple, ввезеної офіційно до припинення постачань: цю ж інформацію підтвердило джерело газети в одному з АСЦ.

За словами джерела «Ведомостей» в одному з російських маркетплейсів, використання оригінальних запчастин від інших пристроїв стало нормальною практикою для російського ринку ремонту. Співрозмовник додав, що деякі продавці постачають запчастини з країн СНД і відправляють техніку на обслуговування за кордон.

Нагадаємо, Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після 24 лютого і відхід з російського ринку. Але тільки з 2 березня 2024 року компанія повністю перестала постачати деталі до своїх пристроїв у РФ.

Зараз продукція Apple потрапляє в Росію через схему «паралельного імпорту». У лютому 2023-го США ввели заборону на постачання смартфонів у Росію дорожче $300.

Раніше стало відомо, що російським чиновникам та парламентарям почали видавати вітчизняні смартфони на операційній системі «Аврора» після відмови від iPhone.

Як повідомлялося, попри підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.

До слова, у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство.