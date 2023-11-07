Стало відомо, коли Apple випустить свій перший автомобіль

Презентація Apple Car спочатку планувалася на 2024 рік, але потім переносилась

Довгоочікуване авто презентують ближче до 2030 року

Компанія Apple планувала презентувати власний безпілотний автомобіль у 2024 році, потім дату перенесли на 2026-й, а тепер він очікується ближче до 2030 року. Про це пише appleinsider.

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За його словами, Apple Car з'явиться ближче до кінця десятиліття, без вказівки більш конкретного часового вікна. Гурман дав коментар після заяви іншого відомого аналітика Мін-Чі Куо, зробленої декілька місяців тому.

Куо зазначив, що проєкт наразі до перспективних не відноситься і висловив сумнів в тому, що Apple Car зможе надійти в масове виробництво найближчими роками. У березні 2023 року спливала інформація, що команда Apple Car розпущена і запуск автомобіля у 2026 році знаходиться під загрозою.

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У статті йдеться, що Apple Car та гарнітура доповненої реальності Vision Pro можуть стати наступними революційними продуктами компанії, які «перевернуть ринок».

Нагадаємо, незважаючи на підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.

Також «Главком» писав, що після скарг користувачів на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що така проблема може виникати в перші кілька днів «після налаштування або оновлення пристрою через підвищену фонову активність». Зазначається, що одна з проблем полягає у тому, що програми сторонніх розробників перевантажують систему.