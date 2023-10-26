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Нові iPhone можуть суттєво подорожчати через прорахунок Apple

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нові iPhone можуть суттєво подорожчати через прорахунок Apple
У наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист
фото: Apple Insider

Вартість компонентів для останньої моделі iPhone рекордно підвищилась 

Незважаючи на підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів, повідомляє «Macrumors».

Зазначається, що компанія з лінійкою iPhone 15 побила рекорди за вартістю виробництва смартфонів і це може позначитись на цінах наступної моделі. Аналітики підрахували, що всі компоненти iPhone 15 Pro Max обходяться Apple в $558, що на 12% більше в порівнянні з 14 Pro Max. Це рекордний показник для смартфонів бренду.

Для порівняння, з 2018 по 2021 рік загальна вартість компонентів для моделей iPhone Pro Max коливалася від $400 до $450. Стандартні версії iPhone 15 теж подорожчали у виробництві – компоненти тепер обходяться в $423, що на 16% дорожче, ніж деталі попередньої моделі.

Попри збільшення витрат, Apple у 2023 році не підвищувала роздрібні ціни на жодну зі своїх моделей iPhone. Єдиною помітною зміною було припинення випуску моделі Pro Max на 128 ГБ, що означає перехід до базової версії у 256 Гбайт.

У звіті аналітиків говориться, що прибуток Apple зменшиться, якщо вона продовжить закривати очі на збільшені витрати. Не виключено, що Apple може прийняти рішення про підвищення роздрібних цін на смартфони з запуском лінійки iPhone 16 у наступному році.

Нагадаємо, після скарг користувачів на те, що нові телефони сильно нагріваються, Apple заявила, що така проблема може виникати в перші кілька днів «після налаштування або оновлення пристрою через підвищену фонову активність». Зазначається, що одна з проблем полягає у тому, що програми сторонніх розробників перевантажують систему. 

Теги: ціни Apple смартфон

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