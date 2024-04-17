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Литва поновила закупки зерна в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва поновила закупки зерна в Росії
Останні постачання зерна відбулися у липні 2023-го
фото з відкритих джерел

Литва припинила імпортувати російське зерно у травні минулого року

У лютому Литва відновила закупівлі зерна у РФ, імпортувавши 12,2 тис. т на суму 1,95 млн євро. Про це з посиланням на дані європейської статслужби повідомляє російський «Коммерсантъ».

Також зазначається, що наприкінці зими наростила імпорт Латвія, яка закупила у РФ 58,8 тис. т зерна на суму 10 млн євро. Загалом країни ЄС придбали в лютому 92,6 тис. т російського зерна на суму 16,9 млн євро.

Як повідомляє «Коммерсантъ», Литва припинила імпортувати російське зерно у травні минулого року. Останні постачання здійснили у липні 2023-го.

Нагадаємо, в березні у литовському Мінсільгоспі закликали заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусії до країн ЄС.

Відомство направило відповідне звернення до Єврокомісії: до нього приєдналися міністри сільського господарства Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. При цьому у Польщі закликали Єврокомісію запровадити повну заборону на продукти з Білорусії та Росії.

Як повідомлялося, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, делегати від політичних груп у  Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

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Теги: зерно Литва імпорт торгівля санкції

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