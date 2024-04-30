Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів

Перевипуск телефону Nokia 3210 компанія HMD Global приурочила до 25-річчя моделі

Компанія HMD, якій належать права на випуск техніки під брендом Nokia, готується до перезапуску деяких культових телефонів. Про це повідомляє mezha.media, посилаючись на керівника одного з відділень HMD.

Нещодавно компанія HMD провела в Кенії презентацію своєї лінійки Pulse. Водночас, там було продемонстровано офіційний тизер перевипуску Nokia 3210. Раніше в березні компанія HMD вже офіційно анонсувала, що в травні вийде функціональний телефон. Тепер стало зрозуміло, про що конкретно була мова.

В мережі з'явилися декілька фото, які схожі на старі маркетингові матеріали. Як видно на фото, Nokia 3210 має синій колір. Але, скоріше за все, телефон буде мати й інші кольори.

Новий дизайн Nokia 3210 не відповідає оригінальній моделі 3210. Він отримав задню камеру, більший дисплей і налаштовану клавіатуру. На рекламному фото також видно, що модель Nokia 3210 (2024) має тривалий час автономної роботи, Bluetooth і підключення до 4G.

Перевипуск телефону HMD Global приурочила до 25-річчя моделі. Оригінальний Nokia 3210 був випущений в 1999 році.

Також HMD представила нові кишенькові телефони Nokia 215 4G, 225 4G та 235 4G, які будуть доступні в Україні вже у травні.

«Nokia 215 4G, Nokia 225 4G та Nokia 235 4G – це чудові кишенькові кнопкові телефони з адаптивною функціональністю. В HMD ми розробляємо продукти, які відповідають потребам наших споживачів. Деякі люди можуть використати телефон, щоб відключитися і налаштуватись на життя в моменті. Інші будуть робити все навпаки – будуть «хмаритися» і використовувати його для підключення до Інтернету для бізнесу, освіти та розваг», – розповів Адам Фергюсон, глобальний керівник відділу досліджень, пропозицій та продуктового маркетингу HMD.

До слова, всі три телефони матимуть встановлену гру «Змійку».

Нагадаємо, відомий бренд Nokia переживає чергову трансформацію. Виробник Human Mobile Devices (HMD Global) відмовляється від славетної Nokia для своїх смартфонів.

У рамках стратегічного кроку HMD Global планує оновити свою продуктову лінійку, залишивши бренд Nokia для більш простих мобільних телефонів.

Також фінська компанія Nokia Oyj оновила свій логотип, щоб люди більше не асоціювали його з мобільними телефонами – бізнесом, який вона залишила майже десять років тому.