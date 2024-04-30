Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів
Ймовірний дизайн оновлених телефонів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перевипуск телефону Nokia 3210 компанія HMD Global приурочила до 25-річчя моделі

Компанія HMD, якій належать права на випуск техніки під брендом Nokia, готується до перезапуску деяких культових телефонів. Про це повідомляє mezha.media, посилаючись на керівника одного з відділень HMD.

Нещодавно компанія HMD провела в Кенії презентацію своєї лінійки Pulse. Водночас, там було продемонстровано офіційний тизер перевипуску Nokia 3210. Раніше в березні компанія HMD вже офіційно анонсувала, що в травні вийде функціональний телефон. Тепер стало зрозуміло, про що конкретно була мова.

В мережі з'явилися декілька фото, які схожі на старі маркетингові матеріали. Як видно на фото, Nokia 3210 має синій колір. Але, скоріше за все, телефон буде мати й інші кольори.

Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів фото 1

Новий дизайн Nokia 3210 не відповідає оригінальній моделі 3210. Він отримав задню камеру, більший дисплей і налаштовану клавіатуру. На рекламному фото також видно, що модель Nokia 3210 (2024) має тривалий час автономної роботи, Bluetooth і підключення до 4G. 

Перевипуск телефону HMD Global приурочила до 25-річчя моделі. Оригінальний Nokia 3210 був випущений в 1999 році.

Також HMD представила нові кишенькові телефони Nokia 215 4G, 225 4G та 235 4G, які будуть доступні в Україні вже у травні.

Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів фото 2
фото: mezha.media

«Nokia 215 4G, Nokia 225 4G та Nokia 235 4G – це чудові кишенькові кнопкові телефони з адаптивною функціональністю. В HMD ми розробляємо продукти, які відповідають потребам наших споживачів. Деякі люди можуть використати телефон, щоб відключитися і налаштуватись на життя в моменті. Інші будуть робити все навпаки – будуть «хмаритися» і використовувати його для підключення до Інтернету для бізнесу, освіти та розваг», – розповів Адам Фергюсон, глобальний керівник відділу досліджень, пропозицій та продуктового маркетингу HMD.

До слова, всі три телефони матимуть встановлену гру «Змійку».

Нагадаємо, відомий бренд Nokia переживає чергову трансформацію. Виробник Human Mobile Devices (HMD Global) відмовляється від славетної Nokia для своїх смартфонів.

У рамках стратегічного кроку HMD Global планує оновити свою продуктову лінійку, залишивши бренд Nokia для більш простих мобільних телефонів. 

Також фінська компанія Nokia Oyj оновила свій логотип, щоб люди більше не асоціювали його з мобільними телефонами – бізнесом, який вона залишила майже десять років тому. 

Читайте також: Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple
Теги: телефон продукти модель Nokia

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди повалили на землю військового, який тримав у руках пістолет
Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео
20 квiтня, 17:35
Ціна на картоплю у поточному сезоні не на найвищому рівні
В Україні падає ціна і якість картоплі
19 квiтня, 16:19
Швидкість і різкий ріст цін на какао порушив навіть досвідчених гравців ринку і спровокував хаос у глобальному ланцюжку поставок
Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис.
19 квiтня, 16:18
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
18 квiтня, 11:59
Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги
Стало відомо, коли служба 112 запрацює по всій Україні
13 квiтня, 21:59
Згода щодо безмитної торгівлі містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу
Рада ЄС розповіла деталі обмежень вільної торгівлі з Україною
8 квiтня, 23:51
Індекс цін на продовольство ФАО у березні зріс на 1,1%
Світові ціни на продовольство несподівано зросли
5 квiтня, 15:21
Підземний обʼєкт культурної спадщини, на який раніше не можна було подивитися ззовні, тепер має зафіксовану форму у цифровому вимірі
Печери Київської лаври «оцифрували»: 3D-модель пам'ятки тепер у відкритому доступі
3 квiтня, 20:36
Джо Байден підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками
Байден поспілкувався телефоном з лідером Китаю: про що говорили
2 квiтня, 22:13

Девайси

Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів
Повернення легенд: Nokia презентує оновлені версії популярних кнопкових телефонів
Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження
Заборона TikTok у Європі. Голова Єврокомісії зробила попередження
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
Apple видалила WhatsApp та Threads з китайського App Store
Україна створила аналог популярного квадрокоптера DJI Mavic: характеристики та ціна
Україна створила аналог популярного квадрокоптера DJI Mavic: характеристики та ціна
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку
Продажі Apple падають: стало відомо, який відомий бренд повернув собі першість на ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
20K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
16K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
15K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
13K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
11K
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua