Samsung готує велике оновлення Galaxy S20



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Samsung Galaxy S20

Компанія намагається вирішити проблеми, які виниклу у флагмана після старту продажів

Samsung змушена провести масштабне оновлення своїх флагманських смартфонів Galaxy S20, Galaxy S20 Plus і Galaxy S20 Ultra. Після старту продажів девайсів з’ясувалося, що вони мають багато серйозних проблем, які тепер компанія намагається вирішити.

Наприклад, телефони можуть перегріватися під час бездротової зарядки, додаток камери може зависати, а батарея розряджається швидше планованого.

Нещодавно корейці випустили невеликий апдейт, завдяки чому вдалося позбутися від неправильної роботи автофокусу камери. Інші проблему має вирішити масштабне оновлення.

Також нещодавно Samsung розкрила на своєму офіційному сайті новий бюджетний смартфон – Galaxy A11.

Galaxy A11 працює на неназваному 8-ядерному процесорі частотою 1,8 ГГц. Це може бути або чіпсет MediaTek, або Exynos. Швидше за все, апарат буде випущений в двох версіях – з двома або трьома гігабайтами оперативної пам’яті. Обидві версії отримають 32 ГБ постійної пам’яті.