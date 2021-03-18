Компанія представила смартфон середньої цінової категорії Samsung Galaxy A72

Samsung офіційно презентувала свій старший смартфон середньої цінової категорії – Samsung Galaxy A72.

Новинка вже надійшла у продаж. Стартова ціна – 13 тисяч гривень.

Серед переваг треба також відзначити захист від вологи та пилу за стандартом IP67. Це означає, що смартфон може перебувати під водою на глибині до метру протягом 30 хвилин.

Bluetooth підтримує підключення одночасно двох пар навушників.

Модель буде отримувати оновлення безпеки протягом 4 років та великі оновлення ОС протягом 3 років.

Дисплей

Дисплей Samsung Galaxy A72

Galaxy A72 отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.7 дюйма та роздільною здатністю Full HD+, у якого, вперше в історії модельного ряду, є підтримка підвищеної частоти оновлення – 90 Гц.

У дисплея є режим High Brightness Mode – режим підвищеної яскравості. В ньому максимальна яскравість складає 800 ніт.

В екран вбудовано сканер відбитків пальців та фронтальну камеру з роздільною здатністю 32 мегапікселя.

Процесор та пам’ять

За роботу смартфона відповідальний Qualcomm Snapdragon 720G, який теж відносіть до процесорів середньої цінової категорії.

На вибір доступні 6 або 8 гігабайтів оперативної пам’яті. Об’єм внутрішньої пам’яті, відповідно, складає 128 або 256 гігабайтів. Об’єм останньої можна розширити за допомогою карти пам’яті формату microSD.

Камера

Головна камера Samsung Galaxy A72

Одна з головних фішок Samsung Galaxy A72 – оновлена система основної камери. Вона включає:

головний сенсор – 64 МП;

ультраширокий об'єтив – 12 МП;

телефото об’єктив з трикратним оптичним зумом – 8 МП;

макро об’єктив – 5 МП.

У головного та телефото сенсорів є підтримка системи оптичної стабілізації зображення.

Зі звуком все також добре – тут є стереодинаміки з Dolby Atmos та мініджек 3.5 міліметра для підключення навушників.

Акумулятор

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5 тисяч міліампер-годин. Це забезпечує автономність на рівні приблизно двох днів.

Батарея підтримує швидку зарядки потужністю 25 Вт.