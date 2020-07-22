Офіс президента: Зеленський вмовив терориста відпустити заручників і здатися



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Автобус, де перебували заручники Фото: Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу президента заявив, що завдяки Зеленському вдалось уникнути жертв

В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський вмовив луцького терориста відпустити спочатку трьох людей, а потім взагалі здатися.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Важкий день у Луцьку. Завдяки президенту вдалось уникнути жертв. Спочатку президент вмовив зловмисника відпустити трьох заручників – літню жінку, підлітка та вагітну дівчину. Потім - відпустити всіх інших і здатись зловмисника», – написав Тимошенко.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.