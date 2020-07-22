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    Політика

    Офіс президента: Зеленський вмовив терориста відпустити заручників і здатися

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    Автобус, де перебували заручники - Офіс президента: Зеленський вмовив терориста відпустити заручників і здатися
    Автобус, де перебували заручники
    Фото: Кирило Тимошенко

    Заступник голови Офісу президента заявив, що завдяки Зеленському вдалось уникнути жертв

    В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський вмовив луцького терориста відпустити спочатку трьох людей, а потім взагалі здатися.

    Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Важкий день у Луцьку. Завдяки президенту вдалось уникнути жертв. Спочатку президент вмовив зловмисника відпустити трьох заручників – літню жінку, підлітка та вагітну дівчину. Потім - відпустити всіх інших і здатись зловмисника», – написав Тимошенко.

    Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

    Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

    Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.

     Читайте також статтю:
    кримінал заручники Володимир Зеленський президент Кирило Тимошенко Офіс президента
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