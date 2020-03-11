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    Девайси

    Скільки коштуватиме новий флагман Huawei

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    Huawei P40 - Скільки коштуватиме новий флагман Huawei
    Huawei P40

    Розсекречені ціни на флагманський смартфон Huawei P40

    Вже цього місяця китайська Huawei презентуватиме нові флагманські смартфони – P40 і P40 Pro. Характеристики та ціни поки що тримаються у таємниці. Але деяка інформація вже потрапила до рук інсайдерів.

    Зокрема, вже відомо, що Huawei P40 буде представлений з вісьмома гігабайтами оперативної пам’яті. Що стосується вбудованої пам’яті, китайці готують три версії:

    • на 128 гігабайтів – за 999 євро;
    • на 256 гігабайтів – за 1099 євро;
    • на 512 гігабайтів – за 1249 євро.
    Huawei P40
    Huawei P40

    Офіційна презентація смартфонів Huawei P40 і P40 Pro відбудеться 26 березня. Крім зміненого дизайну головної камери, в P40 і P40 Pro буде доступна можливість кастомізації корпусу.

    смартфон
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