Скільки коштуватиме новий флагман Huawei



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Huawei P40

Розсекречені ціни на флагманський смартфон Huawei P40

Вже цього місяця китайська Huawei презентуватиме нові флагманські смартфони – P40 і P40 Pro. Характеристики та ціни поки що тримаються у таємниці. Але деяка інформація вже потрапила до рук інсайдерів.

Зокрема, вже відомо, що Huawei P40 буде представлений з вісьмома гігабайтами оперативної пам’яті. Що стосується вбудованої пам’яті, китайці готують три версії:

на 128 гігабайтів – за 999 євро;

на 256 гігабайтів – за 1099 євро;

на 512 гігабайтів – за 1249 євро.

Huawei P40

Офіційна презентація смартфонів Huawei P40 і P40 Pro відбудеться 26 березня. Крім зміненого дизайну головної камери, в P40 і P40 Pro буде доступна можливість кастомізації корпусу.