Sony презентувала новий кишеньковий кондиціонер

Японська компанія представила нову версію кишенькового кондиціонера Reon Pocket 2

Японська Sony представила нову версію свого кондиціонера Reon Pocket 2, який кріпиться до тіла. Новинка зовні нагадує попередника. Однак виробник удосконалив внутрішні компоненти.

За словами представників компанії, девайс може забезпечити вдвічі більший рівень поглинання тепла. Це, відповідно, призведе до поліпшеного охолодження.

У новому кондиціонері виробник поліпшив захист від поту, що робить новинку більш придатною для виконання легких вправ.

Попередня модель була таким собі портативним пристроєм, призначеним для подорожей у спекотний день. Його пропонували використовувати разом зі спеціальною майкою.

У разі Reon Pocket 2 компанія Sony наголошує на більш універсальних варіантах використання, зокрема, під час гри у гольф.

Компанія встановила партнерські відносини з такими брендами спортивного одягу, як Le Coq Sportif, Munsingwear і Descente, щоб зробити лінійку одягу для гольфу з кишенями для такого пристрою.

Sony також розробила спеціальний аксесуар для Reon Pocket 2 на шийному ремінці, щоб пристрій можна було носити зі звичайним одягом. Раніше доводилося купувати у Sony спеціальні сорочки з кишенями.

Sony Reon Pocket 2 вже надійшла в продаж в Японії. Його ціна – 138 доларів. Щодо продажу новинки в інших країнах – поки інформації немає.