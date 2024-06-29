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Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala
29 червня Росія атакувала Харківщину
фото: Zala Aero Group (ілюстративне)

29 червня над Харківщиною було збито три розвідувальних безпілотники

29 червня Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні Сили оборони над Харківщиною збили три ворожі безпілотні літальні апарати Zala», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

До слова, Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули семеро людей, серед них двоє людей. Поранення отримали 11 українців. За словами Федорова, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

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Теги: Харків Харківщина безпілотник війна росія Україна

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