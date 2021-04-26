Стартували продажі китайського «військового» смартфона
У продажу з’явився китайський смартфон Oukitel WP10 з підвищеним рівнем захисту
Стартували продажі Oukitel WP10 – одного з найбільш захищених смартфонів на масовому ринку.
Новинка має клас захисту IP69K – це військовий стандарт США. Він дозволяє падати смартфону з висоти більше метра на будь-яку поверхню. Смартфон також витримує не просто занурення під воду, але і високотемпературну мийку струменем під тиском.
Девайс отримав сучасну начинку:
- 6,67-дюймовий Full HD дисплей;
- 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт вбудованої пам’яті;
- основну камеру з чотирма модулями, головний з яких – сенсор на 48 Мп.
Але найголовніша фішка – акумулятор на 8 тисяч міліампер-годин. Якщо використовувати його в звичайному режимі, батарейки може вистачити на три дні.
Також є модуль NFC і підтримка 5G.
Oukitel WP10 можна купити на зарубіжних маркетплейсах: наприклад, на AliExpress він коштує $399.