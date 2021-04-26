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    Стартували продажі китайського «військового» смартфона

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    Oukitel WP10 - Стартували продажі китайського «військового» смартфона
    Oukitel WP10
    Фото з відкритих джерел

    У продажу з’явився китайський смартфон Oukitel WP10 з підвищеним рівнем захисту

    Стартували продажі Oukitel WP10 – одного з найбільш захищених смартфонів на масовому ринку.

    Новинка має клас захисту IP69K – це військовий стандарт США. Він дозволяє падати смартфону з висоти більше метра на будь-яку поверхню. Смартфон також витримує не просто занурення під воду, але і високотемпературну мийку струменем під тиском.

    Девайс отримав сучасну начинку:

    • 6,67-дюймовий Full HD дисплей;
    • 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт вбудованої пам’яті;
    • основну камеру з чотирма модулями, головний з яких – сенсор на 48 Мп.

    Але найголовніша фішка – акумулятор на 8 тисяч міліампер-годин. Якщо використовувати його в звичайному режимі, батарейки може вистачити на три дні.

    Також є модуль NFC і підтримка 5G.

    Oukitel WP10 можна купити на зарубіжних маркетплейсах: наприклад, на AliExpress він коштує $399.

    Теги: США смартфон
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