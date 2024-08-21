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Техніка для дому в магазині «Венкон»: різноманітність та особливості вибору

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Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Техніка для дому в магазині «Венкон»: різноманітність та особливості вибору
Завітавши в магазин «Венкон», вдасться визначити все, що потрібно для квартири, приватного будинку, офісу, виробничого або промислового об'єкта
фото з відкритих джерел

Фахівці компанії «Венкон» готові запропонувати свої послуги під ключ

Категорія побутової техніки включає величезну кількість інструментів і обладнання, за допомогою яких вдасться істотно автоматизувати найпростіші завдання і при цьому заощадити час. Крім того, підвищується рівень комфорту мешканців, якщо застосовуються системи опалення та вентиляції. Технічні пристрої можуть бути в різному виконанні та відрізнятися множинними параметрами.

Виробництвом техніки займаються як українські, так і багато іноземних компаній. Завітавши в магазин «Венкон», вдасться визначити все, що потрібно для квартири, приватного будинку, офісу, виробничого або промислового об'єкта. Окрім продажу надаються послуги з монтажу та встановлення обладнання. Багато послуг надаються під ключ, що знижує навантаження з покупців.

Різновиди техніки

Умовно всю техніку можна поділити на кілька великих категорій:

  1. Велика. Найбільш популярні та затребувані пристрої, що включають холодильники, газові плити, морозильні камери, посудомийні машини та багато іншого. Подібного обладнання достатньо, щоб виконувати всі базові вимоги мешканців;
  2. Кліматична. Електротехнічні пристрої, з допомогою яких можна виконувати охолодження чи обігрів. До категорії входять бойлери, електронагрівачі, кондиціонери, вентилятори, прилади для зволоження або зниження вологості;
  3. Дрібна. Сегменти електротехніки для індивідуального використання. До категорії входить великий набір інвентарю для кухні, включаючи хлібопічки, мультиварки, блендери, міксери, чайники і т.д. Також можна відзначити електричні пристрої особистого користування;
  4. Вбудована. Техніка, що розробляється для вбудовування в кухонний гарнітур, дозволяє забезпечити гармонію на кухні та єдність стилю. Вбудованими бувають холодильники, мікрохвильові печі та духові шафи, а також посудомийна машина.

Все, що робиться вдома, можна спростити та додатково автоматизувати.

Де та як купити техніку?

Насамперед, потрібно визначитися з особистими завданнями, побажаннями, бюджетом та функціоналом техніки. Можливо, деякі характеристики чи функції не потрібні, але за них доведеться заплатити. Консультанти «Венкон» зроблять чітку вибірку техніки на основі запитів клієнтів.

Деякі види пристроїв та обладнання складні в установці та розумінні того, як ними керувати. Фахівці компанії «Венкон» готові запропонувати свої послуги під ключ. За потреби техніку можна оцінити наживо, тому що у Києві та Львові є реальні магазини.

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