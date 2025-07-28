Туреччина продемонструвала закамуфльовану систему запуску ракет

Інноваційна ракетна система маскується під стандартний вантажний контейнер

Турецька компанія Roketsan представила на міжнародній виставці IDEF у Стамбулі інноваційну ракетну систему, замасковану під стандартний вантажний контейнер. Розробку було продемонстровано на території аеропорту імені Ататюрка в рамках заходу, який зібрав понад 230 делегацій зі 100 країн. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN Türk.

Система дозволяє запускати шість крилатих ракет Kara Atmaca («Чорний яструб») із дальністю ураження до 300 км із контейнера завдовжки 6 або 12 метрів. У тому самому контейнері розміщується пункт керування запуском.

«Завдяки такому «камуфляжу» буде складно вирахувати, в якому з вантажних контейнерів може опинитися пункт запуску, і атака може виявитися раптовою», – зазначають розробники.

Ракета Kara Atmaca довжиною шість метрів і вагою 890 кг має стійкість до радіоелектронних перешкод і призначена для ураження стаціонарних цілей. Ця розробка стала однією з ключових новинок виставки IDEF, де також укладено важливі контракти, включаючи постачання турецьких винищувачів KAAN до Індонезії.

Раніше Туреччина представила свою першу гіперзвукову балістичну ракету Tayfun Block 4. Новий вид озброєння було показано на міжнародній виставці озброєнь IDEF 2025 у Стамбулі.