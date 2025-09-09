Українці створили ШІ-програму, яка самостійно знаходить ворожу техніку

Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників, програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків

Українські розробники створили програму Clarity на базі штучного інтелекту, яка самостійно виявляє ворожу техніку. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».



«Штучний інтелект змінює правила війни – українська програма Clarity самостійно виявляє техніку та ворога. Раніше аналітики витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну. Українські розробники знайшли рішення. Знайомтеся з Clarity – українською AI-програмою для аналізу фото- та відеоданих», – зазначає міністр.

Програма самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео. Вона пришвидшує kill chain (ланцюг ураження цілі), заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

«Компанія-розробник виграла в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1 та залучила грант від Brave1, який допоміг створити вдосконалену версію програми Clarity Pro. Що вміє Clarity Pro: дешифрує фото і відео за лічені секунди, прив’язує фото до координат на мапі, автоматично формує та розшифровує ортофотоплани», – каже Федоров.

Відомо, що Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів «Ахіллес», «Nemesis», «Рубіж», 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.



Нагадаємо, глава Мінцифри заявив, що штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою.

Посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту з часом дозволить прибрати операторів з поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в інтервʼю «РБК-Україна». «Наша задача – забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни», – каже він.

За словами Федорова, для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.