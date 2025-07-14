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Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри
Для повної автономності дронів знадобляться роки розробок та інвестицій
фото з відкритих джерел

Михайло Федоров: «Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни»

Посилення автономності дронів завдяки штучному інтелекту з часом дозволить прибрати операторів з поля бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в інтервʼю «РБК-Україні».

«Наша задача – забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни», – каже він.

За словами Федорова, для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

«Зараз штучний інтелект активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі штучного інтелекту почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою», – пояснив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники.

Як повідомлялося, у столиці України розпочинається реалізація масштабного проєкту «Чисте небо», який передбачає посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Для цього будуть залучені вітчизняні дрони-перехоплювачі. На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн. Ці кошти спрямують на створення ефективної системи реагування, яка включатиме кілька ключових напрямків:

До слова, у середу, 9 липня, Росія встановила рекорд за кількістю дронів і ракет випущених за одну ніч від початку великої війни. Окупанти запустили 728 ударних дронів і імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів.

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Теги: штучний інтелект безпілотник Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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