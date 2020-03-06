Власники iPhone бачитимуть більше реклами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Push-повідомлення на iPhone

Виробник смартфонів дозволив розробникам додатків розсилати рекламу через push-повідомлення

Американська Apple оновила правила роботи додатків, які публікуються в магазині App Store. Компанія дозволила програмам показувати додаткову рекламу в формі пуш-повідомлень.

Нові правила почнуть діяти з 30 квітня 2020 року.

Від розробників додатків Apple вимагає показувати рекламу в повідомленнях тільки якщо користувач явно висловив свою згоду на її отримання. Також користувачі повинні мати можливість відмовитися від таких оголошень.

Раніше Apple забороняла використання повідомлень для цілей реклами, просування і маркетингу. Однак за останні кілька років сама компанія порушувала це правило, розсилаючи користувачам повідомлення, які виглядали як рекламні.

За це Apple критикували розробники, у яких при використанні подібної практики компанія могла забрати можливість розсилати пуш-повідомлення або видалити додаток з магазину.