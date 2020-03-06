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    Девайси

    Власники iPhone бачитимуть більше реклами

    • Розсилка
    Push-повідомлення на iPhone - Власники iPhone бачитимуть більше реклами
    Push-повідомлення на iPhone

    Виробник смартфонів дозволив розробникам додатків розсилати рекламу через push-повідомлення

    Американська Apple оновила правила роботи додатків, які публікуються в магазині App Store. Компанія дозволила програмам показувати додаткову рекламу в формі пуш-повідомлень.

    Нові правила почнуть діяти з 30 квітня 2020 року.

    Від розробників додатків Apple вимагає показувати рекламу в повідомленнях тільки якщо користувач явно висловив свою згоду на її отримання. Також користувачі повинні мати можливість відмовитися від таких оголошень.

    Раніше Apple забороняла використання повідомлень для цілей реклами, просування і маркетингу. Однак за останні кілька років сама компанія порушувала це правило, розсилаючи користувачам повідомлення, які виглядали як рекламні.

    За це Apple критикували розробники, у яких при використанні подібної практики компанія могла забрати можливість розсилати пуш-повідомлення або видалити додаток з магазину.

    Apple
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