Повітряні сили попередили про ракетну загрозу у п’яти областях

Окупанти знову тероризують Україну ракетами і дронами

Також спостерігається рух безпілотників у північно-західному напрямку

У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях фіксується загроза ракетного удару. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Окрім того, у північно-західному напрямку зафіксовано рух безпілотників невстановленого типу – ймовірно, Shahed. Напрямок руку може змінюватися.

«Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті!», – додали Повітряні сили.

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Станом на 02:17 у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Сумській областях оголошено повітряну тривогу. Жителям цих регіонів слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа повітряних тривог станом на 02:17 фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр».

До слова, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.