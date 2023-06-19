Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили попередили про ракетну загрозу у п’яти областях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про ракетну загрозу у п’яти областях
Окупанти знову тероризують Україну ракетами і дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Також спостерігається рух безпілотників у північно-західному напрямку

У Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях фіксується загроза ракетного удару. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Окрім того, у північно-західному напрямку зафіксовано рух безпілотників невстановленого типу – ймовірно, Shahed. Напрямок руку може змінюватися.

«Ракета у напрямку Одеси з Чорного моря! Залишайтесь в укритті!», – додали Повітряні сили.

Станом на 02:17 у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Сумській областях оголошено повітряну тривогу. Жителям цих регіонів слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа повітряних тривог станом на 02:17
Мапа повітряних тривог станом на 02:17
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники вивели в Чорне море підводний корабель, споряджений чотирма пусковими установками ракет «Калібр»

До слова, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ракета безпілотник тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київські чиновники збирались закупили в укриття барабани майже на 1 млн грн
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
16 червня, 14:57
У небо піднімався Міг-31К, носій «Кинджалів»
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
15 червня, 18:37
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
13 червня, 09:28

Події в Україні

В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
Повітряні сили попередили про ракетну загрозу у п’яти областях
Повітряні сили попередили про ракетну загрозу у п’яти областях
Ворог понад 30 разів ударив по Сумщині: поранено двох жінок
Ворог понад 30 разів ударив по Сумщині: поранено двох жінок
РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносій: яка загроза удару «Калібрами»
РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносій: яка загроза удару «Калібрами»
У Криму чути вибухи та стрілянину (відео)
У Криму чути вибухи та стрілянину (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи – ЗМІ
У Херсоні прогриміли вибухи – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Як не закінчуються війни. Україна, Росія та уроки Першої світової
16K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
16K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
4503
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
3849
Скільки західної техніки ЗСУ втратили під час наступу: оцінка естонської розвідки
3817
Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту