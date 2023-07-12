Окупанти атакують столицю «Шахедами»

У ніч на 12 липня на підступах до Києва працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – закликав він.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Києві та області триває повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних дронів «Шахед». Не покидайте укриттів до відбою тривоги та не викладайте в мережу роботу нашої ППО.

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До слова, завершилася 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу Zala. Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.