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У Євросоюзі визначено країну із найвищою інфляцією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Євросоюзі визначено країну із найвищою інфляцією
Інфляція у Румунії вражає
фото із відкритих джерел

У Румунії зафіксовано інфляцію на рівні 5,1% за результатами березня

У березні 2025 року найвищий річний рівень інфляції у Євросоюзі зафіксували у Румунії – 5,1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євростат.

Двома іншими державами-членами ЄС з високою інфляцією виявились Угорщина (4,8%) та Польща (4,4%). Найнижчими значеннями змогли похвалитися Франція (0,9%), Данія (1,4%) та Люксембург (1,5%).

У єврозоні річний рівень інфляції сягнув першого місяця весни 2,2%. У лютому він становив 2,3%, а рік тому – 2,4%.

У другій половині березня Євростат повідомляв, що найнижчої інфляції в країнах ЄС досягли Франція, Ірландія та Фінляндія, а в Угорщині, Румунії та Естонії вона досягла найвищих значень.

До слова, статистичне управління Канади опублікувало звіт щодо інфляції в країні та споживчих цін. Таких результатів не чекав ніхто з канадських аналітиків. Як повідомляє статистичне відомство Канади (StatCan), рівень інфляції у березні 2025 року знизився. Якщо у лютому він відзначився показником 2,7%, то березневий результат – 2,3%.

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Теги: інфляція економіка Румунія

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