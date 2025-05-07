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Снаряди до ППО, боєприпаси і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Снаряди до ППО, боєприпаси і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги
Німеччина передасть ракети для системи ППО IRIS-T SLM
фото з відкритих джерел

Україна отримає 27 тис. боєприпасів калібру 155 мм

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що скоро отримають Сили оборони України:

  • 66 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
  • боєприпаси для бойових танків Leopard 2;
  • чотири кінетичні оборонні машини;
  • 38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
  • ракета для системи ППО IRIS-T SLM;
  • три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
  • 27 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
  • 70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;
  • 150 ударних дронів HF-1;
  • десять надводних дронів;
  • шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • чотири машини для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
  • два мінних трали;
  • 41 наземний радар спостереження;
  • 187 лазерних далекомірів;
  • 92 інфрачервоні біноклі;
  • три прикордонні патрульні автомобілі;
  • 55 підводних буксирувальних пристроїв;
  • 917 протитанкових гранатометів RGW 90;
  • 3 769 штурмових гвинтівок G3;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556.
  • Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.

Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецький уряд.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Серед іншого – боєприпаси для танків Leopard 2, артустановки Zuzana 2, боєприпаси різного калібру, машини для розмінування тощо.

До слова, Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн. Про це повідомили в Пентагоні, передає «Главком».

У повідомленні Держдепу йдеться про схвалення можливого закордонного продажу для України на $310,5 млн, що передбачає навчання та технічне обслуговування винищувачів F-16.

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Теги: Німеччина військова допомога

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