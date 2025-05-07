Снаряди до ППО, боєприпаси і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги
Україна отримає 27 тис. боєприпасів калібру 155 мм
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Ось що скоро отримають Сили оборони України:
- 66 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
- боєприпаси для бойових танків Leopard 2;
- чотири кінетичні оборонні машини;
- 38 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
- ракета для системи ППО IRIS-T SLM;
- три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 27 тис. боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
- 70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;
- 150 ударних дронів HF-1;
- десять надводних дронів;
- шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
- чотири машини для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
- два мінних трали;
- 41 наземний радар спостереження;
- 187 лазерних далекомірів;
- 92 інфрачервоні біноклі;
- три прикордонні патрульні автомобілі;
- 55 підводних буксирувальних пристроїв;
- 917 протитанкових гранатометів RGW 90;
- 3 769 штурмових гвинтівок G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556.
- Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.
Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.
Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецький уряд.
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.
Серед іншого – боєприпаси для танків Leopard 2, артустановки Zuzana 2, боєприпаси різного калібру, машини для розмінування тощо.
До слова, Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн. Про це повідомили в Пентагоні, передає «Главком».
У повідомленні Держдепу йдеться про схвалення можливого закордонного продажу для України на $310,5 млн, що передбачає навчання та технічне обслуговування винищувачів F-16.
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