Випущено розумну камеру, яка кріпиться до iPhone

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Випущено розумну камеру, яка кріпиться до iPhone
Усі налаштування фотокамери здійснюються через екран iPhone
фото: newatlas.com

Caira – це камера без кнопок, що працює тільки з iPhone

Компанія Camera Intelligence представила Caira – бездзеркальну камеру, спеціально розроблену для безшовної інтеграції з iPhone. Гаджет майже не має фізичних кнопок, перетворюючи смартфон на повноцінний професійний інтерфейс. Про це пише «Главком» із посиланням на kickstarter.com.

Новинка Caira покликана вирішити проблему складності керування традиційними професійними камерами. Сама камера має лише одну кнопку спуску затвора, а всі налаштування та функції перенесено на екран iPhone.

Камера кріпиться до iPhone за допомогою магнітного кріплення MagSafe та підключається через модуль Wi-Fi. Додаток на iPhone замінює видошукач, а також слугує єдиним центром управління, надаючи звичний і простий інтерфейс, як на звичайній камері смартфона.

Caira отримала вбудовану нейромережу, яка дозволяє керувати пристроєм за допомогою голосових команд. Крім того, розробники обіцяють швидке редагування фотографій за допомогою технології Nano Banana від Google. Зроблені знімки одразу з'являються у галереї iPhone, що дозволяє миттєво ділитися ними в мережі.

Незважаючи на простоту керування, Caira забезпечує якість, значно вищу за вбудовану камеру смартфона, завдяки двом ключовим перевагам. Камера має сенсор, розмір якого в кілька разів більший за сенсор iPhone. Caira підтримує змінну оптику – понад 100 різних об'єктивів популярного формату мікро 4:3.

Проєкт Caira вже був повністю профінансований на платформі Kickstarter за рахунок добровільних внесків. Орієнтовна вартість гаджета становитиме $700.

Раніше компанія Apple представила новий модний аксесуар для iPhone, який отримав назву iPhone Pocket і має вигляд маленької «торбинки». Вартість новинки стартує від $150

технології смартфон гаджет фото

