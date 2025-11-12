У Львові дружина віддала чоловіку частину своєї печінки (фото)

Лікарі розповіли, що подружжя ідеально підійшло один одному як донор і реципієнт

43-річний Іван Подлєднєв страждав на цироз печінки останньої стадії. Часу для очікування посмертного донора чоловік не мав. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки. Операція пройшла успішно і львівські лікарі трансплантували хворому орган Про це пише «Главком» із посиланням на допис пресслужби Першого ТМО Львова.

Історія хвороби Івана Подлєднєва почалася ще влітку, коли одного ранку він прокинувся із сильним здуттями і йом стало зле. Разом із дружиною він звернувся до лікарів. «Нам там провели УЗД. Сказали асцит – накопичення рідини в черевній порожнині. Тоді я запитав у лікаря, чи все добре. Він відповів: так. Але дружині жестом махнув, що ні», – розповідає Іван Подлєднєв.

У чоловіка виявили важкий цироз печінки. Потім Світлана Подлєднєва почала шукати лікарів та можливості врятувати свого чоловіка, але не наважувалася розповісти йому про його стан. Згодом вона натрапила на Центр трансплантології у Львові, де чоловіка згодом поставили в лист очікування.

Однак хворий був у критичному стані, тож часу зайвого часу в нього не було. Чоловік має рідкісну четверту групу крові, водночас у його дружини Світлани Подлєднєвої – перша група, що є універсальною. Тому жінка без вагань погодилася стати донором для свого чоловіка. «Ймовірність того, що Світлана підійде, становила близько 25 % – це дуже мало. Збіг групи крові – лише один із параметрів. Ми враховуємо багато чинників, зокрема й розміри печінки. Проводимо пацієнтам велику кількість обстежень, щоби бути абсолютно впевненими, що орган можна безпечно трансплантувати», – пояснив лікар-трансплантолог Володимир Дятел.

Подружжю провели операцію у Центрі трансплантології Львову фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

У лікарні повідомили, що подружжя Подлєднєвих ідеально один одному підійшли як донор і реципієнт. Тож уже згодом парі провели операцію. Нині чоловік та дружина почуваються добре. «Ми дуже щасливі, бо любимо одне одного й тепер зможемо знову мріяти та жити далі. Це нас загартувало й дало розуміння, що життя – найбільша цінність», – подякував Подлєднєв Іван.

