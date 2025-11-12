Столичні комунальники знову взялися за стихійну торгівлю у підземних переходах (фото)

«Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів

Основна увага працівників «Київблагоустрою» зосереджена в місцях виходу зі станцій метро, де останнім часом фіксується найбільша кількість порушень

З початку листопада у столиці розпочався новий етап протидії стихійній торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрою».

У Києві триває боротьба зі стихійною торгівлею у підземних переходах фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Зазначається, що основна увага працівників «Київблагоустрою» зосереджена в місцях виходу зі станцій метро, де останнім часом фіксується найбільша кількість порушень.

У Києві триває боротьба зі стихійною торгівлею у підземних переходах фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

«Демонтажні роботи в підземних переходах за даний період охопили вісім районів міста, а кількість прибраних точок незаконної торгівлі вже перевищила 70», – йдеться у повідомленні.

Останнім часом найбільша кількість порушень фіксується в місцях виходу зі станцій метро фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

У Києві триває боротьба зі стихійною торгівлею у підземних переходах фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

При цьому наголошується, що «Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів – столів, ящиків, прилавків тощо.

Нагадаємо, 6 серпня на столичній Оболоні комунальні служби провели демонтаж стихійного ринку, розташованого по вулиці Левка Лук’яненка, 12. Та вже о десятій ранку ринок працював у звичному режимі.

До слова, після масштабного демонтажу незаконних МАФів біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі проблему стихійної торгівлі повністю не вирішили. Тепер мешканці обурені значною кількістю квіткових наметів, які, на їхню думку, псують вигляд вулиці та створюють незручності.