Столичні комунальники знову взялися за стихійну торгівлю у підземних переходах (фото)
Основна увага працівників «Київблагоустрою» зосереджена в місцях виходу зі станцій метро, де останнім часом фіксується найбільша кількість порушень
З початку листопада у столиці розпочався новий етап протидії стихійній торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрою».
Зазначається, що основна увага працівників «Київблагоустрою» зосереджена в місцях виходу зі станцій метро, де останнім часом фіксується найбільша кількість порушень.
«Демонтажні роботи в підземних переходах за даний період охопили вісім районів міста, а кількість прибраних точок незаконної торгівлі вже перевищила 70», – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що «Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів – столів, ящиків, прилавків тощо.
Нагадаємо, 6 серпня на столичній Оболоні комунальні служби провели демонтаж стихійного ринку, розташованого по вулиці Левка Лук’яненка, 12. Та вже о десятій ранку ринок працював у звичному режимі.
До слова, після масштабного демонтажу незаконних МАФів біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі проблему стихійної торгівлі повністю не вирішили. Тепер мешканці обурені значною кількістю квіткових наметів, які, на їхню думку, псують вигляд вулиці та створюють незручності.
