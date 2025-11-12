Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
Українські активісти вийшли на вулиці Барселони з фото вбитих росіянами українських артистів, акторів та письменників
фото: Сampaign for Ukraine

Влада Барселони не підтримала скасування виступу артистів з РФ

Українські активісти та організатори української громади Campaign for Ukraine в Барселоні протягом 9-11 листопада провели акції протесту проти виступу російських артистів у театрі Gran Teatre del Liceu. Вони вийшли на вулиці Барселони з плакатами з фотографіями, вбитих росіянами українських артистів, письменників та акторів. Про це активісти розповіли у коментарі для «Еспресо.Захід», повідомляє «Главком».

Українці мали на меті нагадати Барселоні про те, що вона підтримує пропаганду та культуру країни, яка вбиває український народ. За словами організаторів акції, культура не може залишатися поза політикою, адже її Росія застосовує, як ще одну зброю, яка керує свідомістю людей.

Організатори акції вважають, що культура не може залишатися поза політикою
Організатори акції вважають, що культура не може залишатися поза політикою
фото: Сampaign for Ukraine

Повідомляється, що попри мирні прагнення, українські протестувальники зазнали не лише агресії, але й фізичного насилля від відвідувачів, які прийшли до театру подивитися російський балет. Ба більше, з агресією на протест українців відреагували й працівники театру.

Зокрема поціновувачі російської культури напали на іспанця Карлоса Гонсалеса, який підтримує Україну. Чоловік стояв під час акції зі світлиною загиблого військового та українського актора Юрія Феліпенка. Карлос Гонсалес звернувся до відвідувачів театру із закликом не забувати про війну. «Поки ці артисти танцюють на сцені, російська армія знищує українські міста. Барселона, яка називає себе гуманітарним містом, не повинна залишатися байдужою», – заявив він.

Українські протестувальники зазнали не лише агресії, але й фізичного насилля від відвідувачів
Українські протестувальники зазнали не лише агресії, але й фізичного насилля від відвідувачів
фото: Сampaign for Ukraine

Однак ці заклики не були почуті керівництвом театру, адже на прохання скасувати виступ росіян, вони відповіли, що «російська культура поза політикою». Крім цього, Campaign for Ukraine зверталися по допомогу до Міської ради Барселони, Депутатської ради та Женералітету Каталонії, де вони також отримали відмову.

Активісти розповіли, що декому, з них вдалося потрапити до зали під час вистави, де грали росіяни. Там українці розгорнули прапор України.

Раніше «Главком» писав про те, що Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна. Ільдар Абдразаков мав виступити у січні 2026 року в опері «Дон Жуан» у Teatro Filarmonico у Вероні. Проте після його висловлювань на підтримку війни в Україні та участі у політичних кампаніях Росії концерт було скасовано.

Згодом цей інцидент прокоментував Міністр культури Італії. Він заявив, що в країні не раді російській культурі, коли вона стає інструментом пропаганди.

Читайте також:

Теги: Іспанія протест театр росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
12 жовтня, 23:02
Основними причинами втеч є погані умови служби
«М’ясні» штурми і катування: чому російські солдати масово покидають свої частини – дані ГУР
18 жовтня, 10:12
Росіянка знов звернулася до своїх прихильників та спробувала спростувати чутки про себе
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
22 жовтня, 09:14
Копержинська 2.0. Десять найяскравіших характерних акторок нової хвилі
Копержинська 2.0. Десять найяскравіших характерних акторок нової хвилі
9 листопада, 20:00
8 листопада Росія обстріляла підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції
Російські атаки на АЕС: чим це небезпечно і як протидіяти?
Вчора, 19:00
Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
28 жовтня, 15:17
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
Європейський союз закликав Сербію посилити візову політику для росіян
6 листопада, 04:58
Цілорічний призов строковиків дозволить постійно поповнювати російську армію
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
6 листопада, 14:42
Ільдар Абдразаков є членом Ради з культури при президенті Росії
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу путініста у Вероні
7 листопада, 14:30

Соціум

Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)
Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні
Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
Названо найкраще місто для життя
Названо найкраще місто для життя

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua