Українці постраждали під час протесту проти виступу російських артистів в Барселоні (фото)

Влада Барселони не підтримала скасування виступу артистів з РФ

Українські активісти та організатори української громади Campaign for Ukraine в Барселоні протягом 9-11 листопада провели акції протесту проти виступу російських артистів у театрі Gran Teatre del Liceu. Вони вийшли на вулиці Барселони з плакатами з фотографіями, вбитих росіянами українських артистів, письменників та акторів. Про це активісти розповіли у коментарі для «Еспресо.Захід», повідомляє «Главком».

Українці мали на меті нагадати Барселоні про те, що вона підтримує пропаганду та культуру країни, яка вбиває український народ. За словами організаторів акції, культура не може залишатися поза політикою, адже її Росія застосовує, як ще одну зброю, яка керує свідомістю людей.

Організатори акції вважають, що культура не може залишатися поза політикою фото: Сampaign for Ukraine

Повідомляється, що попри мирні прагнення, українські протестувальники зазнали не лише агресії, але й фізичного насилля від відвідувачів, які прийшли до театру подивитися російський балет. Ба більше, з агресією на протест українців відреагували й працівники театру.

Зокрема поціновувачі російської культури напали на іспанця Карлоса Гонсалеса, який підтримує Україну. Чоловік стояв під час акції зі світлиною загиблого військового та українського актора Юрія Феліпенка. Карлос Гонсалес звернувся до відвідувачів театру із закликом не забувати про війну. «Поки ці артисти танцюють на сцені, російська армія знищує українські міста. Барселона, яка називає себе гуманітарним містом, не повинна залишатися байдужою», – заявив він.

Українські протестувальники зазнали не лише агресії, але й фізичного насилля від відвідувачів фото: Сampaign for Ukraine

Однак ці заклики не були почуті керівництвом театру, адже на прохання скасувати виступ росіян, вони відповіли, що «російська культура поза політикою». Крім цього, Campaign for Ukraine зверталися по допомогу до Міської ради Барселони, Депутатської ради та Женералітету Каталонії, де вони також отримали відмову.

Активісти розповіли, що декому, з них вдалося потрапити до зали під час вистави, де грали росіяни. Там українці розгорнули прапор України.

Раніше «Главком» писав про те, що Італія скасувала концерт оперного співака Абдразакова через підтримку Путіна. Ільдар Абдразаков мав виступити у січні 2026 року в опері «Дон Жуан» у Teatro Filarmonico у Вероні. Проте після його висловлювань на підтримку війни в Україні та участі у політичних кампаніях Росії концерт було скасовано.

Згодом цей інцидент прокоментував Міністр культури Італії. Він заявив, що в країні не раді російській культурі, коли вона стає інструментом пропаганди.