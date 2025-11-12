Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150

Аксесуар можна носити через плече, тримати в руках або прив'язувати до сумки

Apple випустила несподіваний аксесуар для iPhone – в'язаний мішечок з трикотажу

Компанія Apple представила новий модний аксесуар для iPhone, який отримав назву iPhone Pocket і має вигляд маленької «торбинки». Вартість новинки стартує від $150, пише «Главком» із посиланням на Apple.

Аксесуар був розроблений у колаборації з відомим японським модним домом Issey Miyake. Таку «торбинку» можна носити через плече, тримати в руках або прив'язувати до сумки – туди поміститься будь-який із телефонів Apple.

«Колірна палітра iPhone Pocket була спеціально розроблена таким чином, щоб поєднуватися з усіма нашими моделями та кольорами iPhone. Це дозволяє користувачам створювати індивідуальні поєднання», – прокоментувала Моллі Андерсон, віцепрезидент Apple з промислового дизайну.

iPhone Pocket по суті є в'язаним з трикотажу мішечком, що нагадує «шматок тканини». Він надійде у продаж 14 листопада.

Чохол із коротким ремінцем коштуватиме $150, а чохол із довгим ремінцем коштуватиме $230.

Apple уточнює, що це обмежена серія – товар буде доступний недовго і лише в деяких країнах: Франції, Китаї, Гонконзі, Тайвані, Італії, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Великій Британії та США.

