Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150
Аксесуар можна носити через плече, тримати в руках або прив'язувати до сумки
фото: apple.com

Apple випустила несподіваний аксесуар для iPhone – в'язаний мішечок з трикотажу 

Компанія Apple представила новий модний аксесуар для iPhone, який отримав назву iPhone Pocket і має вигляд маленької «торбинки». Вартість новинки стартує від $150, пише «Главком» із посиланням на Apple.

Аксесуар був розроблений у колаборації з відомим японським модним домом Issey Miyake. Таку «торбинку» можна носити через плече, тримати в руках або прив'язувати до сумки – туди поміститься будь-який із телефонів Apple.

Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150 фото 1
фото: apple.com
Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150 фото 2
фото: apple.com

«Колірна палітра iPhone Pocket була спеціально розроблена таким чином, щоб поєднуватися з усіма нашими моделями та кольорами iPhone. Це дозволяє користувачам створювати індивідуальні поєднання», – прокоментувала Моллі Андерсон, віцепрезидент Apple з промислового дизайну.

Apple презентувала «торбинку» для iPhone за $150 фото 3
фото: apple.com

iPhone Pocket по суті є в'язаним з трикотажу мішечком, що нагадує «шматок тканини». Він надійде у продаж 14 листопада.

Чохол із коротким ремінцем коштуватиме $150, а чохол із довгим ремінцем коштуватиме $230.

Apple уточнює, що це обмежена серія – товар буде доступний недовго і лише в деяких країнах: Франції, Китаї, Гонконзі, Тайвані, Італії, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Великій Британії та США.

Нагадаємо, корпорація Apple надіслала Європейській комісії офіційний лист, у якому вказала на протиріччя між вимогами двох ключових цифрових регламентів – Закону про цифрові послуги (DSA) та Закону про цифрові ринки (DMA). Віцепрезидент компанії з правових питань Кайл Андір заявив, що одночасне застосування цих актів створює нерозв'язну регуляторну ситуацію.

