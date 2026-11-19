Соціальна мережа Instagram запровадила можливість редагувати Stories протягом 15 хвилин після публікації. Користувачі зможуть виправляти помилки в тексті, змінювати музику, наліпки та малюнки без необхідності видаляти історію. При цьому вже отримані перегляди, вподобання та відповіді зберігатимуться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Про нововведення 18 листопада оголосив керівник Instagram Адам Моссері. За його словами, можливість виправляти вже опубліковані історії була одним із побажань користувачів платформи.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити опубліковану Stories, натиснути на меню з трьома крапками в нижньому правому куті та вибрати пункт «Редагувати історію» (Edit Story). Після цього можна змінити текст, додати або замінити музику, відредагувати наліпки чи малюнки.

Водночас можливість редагування діятиме лише протягом перших 15 хвилин після публікації. Замінити основне фото або відео в уже опублікованій історії не можна. Після внесення змін інші користувачі бачитимуть позначку «Відредаговано».

Раніше для виправлення навіть незначної помилки користувачам доводилося видаляти Stories та публікувати її повторно. У такому випадку втрачалися всі накопичені перегляди, реакції та відповіді, а сама історія могла змінити своє місце в послідовності публікацій.

Окрім редагування, Instagram анонсував додаткові інструменти для оформлення історій. Зокрема, з'являться нові шрифти, кольори та форми наліпок, а також розширені можливості налаштування фону, включно з розмиттям і градієнтами. Платформа також спростила вибір кількох фотографій для однієї історії.

Нову функцію впроваджують поступово, тому вона може бути доступною ще не всім користувачам одночасно.

Нагадаємо, раніше Instagram запустив нову функцію для оформлення профілю. Відтепер користувачі можуть додавати на головну сітку фотографії та дописи інших людей, на яких їх позначили. Також з'явилася можливість змінювати розташування таких публікацій без їхнього видалення.

Також «Главком» повідомляв про запуск суперечливої функції Instagram для зміни фотографій за допомогою штучного інтелекту. Інструмент Muse Image дозволив створювати нові зображення на основі фотографій із відкритих профілів. При цьому власники світлин не отримували сповіщень про їх використання, що викликало занепокоєння щодо приватності.

Крім того, Instagram запустив платну підписку Plus із додатковими можливостями. Серед нововведень – розширені інструменти персоналізації профілю, нові шрифти, зміна іконки застосунку та можливість закріплювати до шести публікацій замість трьох.