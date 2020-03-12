Американці показали «розумні» автомобільні шини



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Goodyear reCharge

«Розумна» шина вміє змінювати жорсткість протектора та «самолікуватися»

Американська Goodyear презентувала концепт «розумної» шини, яку назвали reCharge. Вони вміє самостійно відновлюватися та змінювати жорсткість протектора. Керувати шиною можна через смартфон.

У центрі шини розташований резервуар зі спеціальним матеріалом. Він легко змінюється на новий як звичайний картридж. Залежно від погоди або стану дороги власник машини може підібрати протекторний склад самостійно.

Центральна капсула буде з'єднуватися з іншою шиною за допомогою каналів. Завдяки датчикам і вбудованою системою штучного інтелекту матеріал буде розподілятися протектором шини рівномірно і регулярно надходитиме до стертих ділянок.